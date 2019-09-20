19 Eylül Perşembe günü, bir Facebook çalışanı, Menlo Park'taki bir binanın dördüncü katından atlayarak intihar etti. Facebook sözcüsü yaşanan olayı onayladı ve bir basın açıklaması yaptı. Facebook sözcüsü, "İntihar olarak görünen olayda herhangi bir dış etki görünmüyor" dedi.

Kentin polis departmanı sözcüsü, olay yerine geldiklerinde dördüncü kattan atlayan Facebook çalışanın ölmüş olduğunu söyledi.

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamanın devamında, "Çalışanlarımızdan birinin bugün Menlo Park merkezimizde öldüğünü öğrendiğimiz için üzüldük. Soruşturmalarında polisle iş birliği yapıyoruz ve çalışanlarımıza destek sağlıyoruz. Aileye gereken bilgilendirmeyi yaptık. Ancak sizlerle paylaşabileceğimiz başka bir bilgi yok. Polisten bilgiler öğrendikçe sizlerle de bilgi paylaşmayı umuyoruz" dedi.

Bir kaynağın aktarımına göre Menlo Park'ta intihar eden kişi, Facebook'ta tam zamanlı çalışan bir yazılım mühendisiydi. (Webtekno)