Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP), güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazır şekilde tasarlandı. UKAP, insan kaybı riskinin yüksek olduğu sınır bölgelerinde görev almaya hazır geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde görülmesi planlanan UKAP, ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak için tasarlandı. Ayrıca UKAP, eksi 25 dereceye kadar her türlü hava şartında görev yapabiliyor.

TEKNOFEST'te Pazar gününe kadar sergilenecek olan UKAP'a ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.