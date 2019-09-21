Türkiye'nin milli ve yerli teknoloji hamlesini yakından görme imkânı tanıyan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. İlk üç günde her yaştan 416 bin katılımcıyı ağırlayan TEKNOFEST, dördüncü gününde de sabah saatlerinde başlayan yağmura rağmen büyük ilgi gördü. TEKNOFEST, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına sahne oluyor. Havacılıktan otomotive, yapay zekâdan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara toplam 3 milyon lira ödüllü 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarının finallerinde ise 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor. "Robotik Fetih 1453 Yarışması"nda robotlar İstanbul'u fethedebilmek için yarıştı.Robotik Fetih 1453 yarışmasında, İstanbul'un fethini robotlar ile sembolik olarak canlandırarak hem karada hem denizde görev yapabilen amfibik otonom robotlar geliştiren takımlar, festival boyunca verilen görevleri yapabilmek için ter döktü. 250 takım arasından finale gelmeyi başaran takımlardan biri de Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin kurduğu "Asım'ın Nesli" takımı. Bir danışman toplam 7 kişiden oluşan takımın kaptanı Ömer Faruk, İstanbul'un fethini yapay bir zekâyla otonom şekilde canlandırmak istediklerini belirterek, "8 aydır bu robot üzerinde çalıştık. Kimimiz yazılım kimimizin tasarıma ilgimiz var. Bu bizim hevesimizi kırmadı. Buralara kadar gelmeyi başardık" dedi. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini bugün Başkan Tayyip Erdoğan'dan alacak.Teknofest'in dördüncü gününde yağmur nedeniyle düzenlenecek hava gösterileri ve konser ertelendi. Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından ilk üç gün 416 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek "Bugün de yeni bir konuğumuz var. Bereketi ile gelen yağmur... Konserimiz pazar gününe ertelendi. Hava gösterilerimiz de hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Cumartesi ve pazar günü çok yüksek düzeyde katılımcı bekliyoruz" dedi.