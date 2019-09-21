Kokpitten 360 derece 7 tepe

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları da festival kapsamında uçuşlarını gerçekleştirdi. Festivalin ilk gününde Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları, TEKNOFEST'in açılışlarında gelenek haline gelen ve görenlerin festivalin başladığını anlamasını sağlayan İstanbul semalarındaki selamlama uçuşunu yaptı. Boğaz'ın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kaydedildi. Birbirinden güzel İstanbul Boğazı sahnelerin yer aldığı görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kız Kulesi ile Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul'un yapıldığı Atatürk Havalimanı'na inişleri görülüyor.Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde bulunan "Ateş Kuşu" adı verilen CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, TEKNOFEST'te gösteri sundu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre THK, festivale, sıcak hava balonundan motorlu yamaç paraşütüne ve motorlu yelken kanada kadar tüm hava taşıtlarıyla ve deneyimli kadrosuyla katıldı. "Ateş Kuşu" olarak bilinen CL-215 tipi yangın söndürme uçağının gösterisi ilgiyle izlendi.Festivalde en çok ilgi gören araçlardan biri TSK'nın envanterindeki en büyük uçak olan A400M kargo uçağıydı. Ziyaretçiler "Uçan Kale" denilen uçağı gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca katılımcılara, yetkili personel tarafından da uçak hakkında bilgiler verildi. 116 personel taşıyabilen A400M uçağı 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Saatte 780 kilometre hız yapabilen uçak 50 ton yakıt alıp, 37 tona kadar yük taşıyabiliyor. Ayrıca içerisine 2 Atak helikopteri ya da 1 Skorsky tipi helikopter sığıyor.