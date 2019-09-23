Bize inanın ve destekleyin gerisini yaparız

TEKNOFESTkapsamında düzenlenen yarışmalarda birincilik elde eden ve ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan öğrenciler duygularını, hedeflerini ve beklentilerini SABAH'a anlattı.Roket Yarışması Yüksek İrtifa Birincisi Pamukkale Üniversitesi'nde Hazar Roket Takımı oldu. Takım kaptanı Serhat Duras, "Biz milli teknoloji hamlesine destek vermek isteyen gençleriz. Sadece biz gençlere inanın ve destekleyin, gerisini biz yaparız" dedi.Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi uçak mühendisliği bölüm öğrencilerinin kurduğu MAX-Thrust Takımı, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı birincisi oldu. Takım üyesi Yahya Gencer, "TEKNOFEST organizasyonu bizim için büyük bir teşvik. Bunların artması lazım" diye konuştu.TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı Yarışması Döner Kanat Birincisi Konya Teknik Üniversitesi'nden Raclab takımı oldu. Takım üyesi Mert Dağadası "Aldığımız ödülle laboratarımızın geliştirilmesinde kullanacağız" dedi.İnsansı Sualtı Sistemleri Yarışması Temel Kategori Birincisi Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ise Cosmos Gravity takımı oldu. Takım kaptanı Aykan Örsçelik, "Ödülümüzü önümüzdeki dönemde uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmek için kullanacağız" dedi.TÜBİTAKÜniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık Kategorisi Birincisi Hacettepe Üniversitesi Ataberk Akyalçın "Görme engelliler için yelek tasarladım. Günlük hayatta gördükleri cisimleri anlık olarak sırtlarına çizebilen bir sistem tasarladım. Yaşam konforunu arttıran bir sistem. Yaygınlaşabilir. Prototibi çalışıyor. Amacımız Etik Kurulu izinlerini alıp insan deneylerine başlamak" diye konuştu.