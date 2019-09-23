Festival arabaları

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından yerli olarak üretilen ve adını Cendere Köprüsü'nden alan elektrikli otomobil TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Alternatif Enerjili Yarışlar ve Robotaksi" yarışlarında boy gösterdi. Takım Kaptanı Mustafa Göksu, Cendere'de kullanılan elektronik 6 yerli parçanın TÜBİTAK tarafından onaylandığını söyledi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu yıl ilk defa katıldığı TÜBİTAK EC temiz elektromobil araç yarışmasında finallerde yarıştı. Alternatif Enerjili Araç Yarışmasına 'Davraz' isimli elektrikli araçla katılan Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu ekip finallerde yarışarak büyük bir başarı elde etti.TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışmasında performans dalında birinci Çukurova Üniversitesi oldu. Takım üyesi Anıl Can Erbaş, "Gelecekte fosil yakıtlar bitecek. Bu aracımız 150 bin liraya mal oldu. Karbon fiber kullandık. 30 kişiyle yaptık. Bunların seri üretimi için desteğe ihtiyacımız var. Seneye tekrar yarışmaya gireceğiz. Amacımız 5 kişilik bir binek aracı yapma. Aracı yaparken kullandığımız her şey yerli" diye konuştu.