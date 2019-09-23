Google, Google Asistan kullanıcılarının gizliliğini daha etkin biçimde korumak adına yeni adımlar atacağını açıkladı. Şirketin en dikkat çekici adımı ise Asistan'a iletilen ses kayıtlarının varsayılan biçimde saklanmaması olacak.
Google'ın çeviri servisini geliştirmek için kullandığı özel ses kayıtlarının bir yüklenici tarafından dışarıya sızdırıldığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Google'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: "Verilerinizi nasıl kullandığımızı kolaylıkla anlayabilmeniz için kendimize koyduğumuz yüksek standartları karşılayamadığımız anlaşılıyor. Bunun için sizden özür diliyoruz."