Google'ın çeviri servisini geliştirmek için kullandığı özel ses kayıtlarının bir yüklenici tarafından dışarıya sızdırıldığı kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Google'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: "Verilerinizi nasıl kullandığımızı kolaylıkla anlayabilmeniz için kendimize koyduğumuz yüksek standartları karşılayamadığımız anlaşılıyor. Bunun için sizden özür diliyoruz."