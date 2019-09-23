DünyaEtnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti. Oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile rüzgar tünelindeki etkinliğe katılan Erdoğan, "Boşuna 'ayakları yere basmayan festival' denmiyormuş. Çok keyifli bir tecrübe." dedi. Dünyadaki birçok teknolojik gelişmenin savunma sanayisinden başladığını ifade eden Bilal Erdoğan "TEKNOFEST'te gençlere yeniden büyük ideallerin, hedeflerin verildiğini görüyoruz. Bir ülkenin dışa bağımlılığını sonlandırması gereken en önemli alan, kendi güvenliğini, kendi savunmasını ilgilendiren alan" diye konuştu.