Drone saldırılarına karşı siber savunma kalkanı

Dünya geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan gerçekleşen saldırıyı konuşuyor. Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki farklı üretim tesisine 10 farklı drone ile yapılan hava saldırısı sonrasında dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın günlük üretimi 5,7 milyon varil azaldı. Olay sonrasında petrol fiyatlarında günlük yüzde 20'ye varan artış yaşanırken, Suudi yetkililer petrol üretiminin eski seviyelerine dönmesinin haftalar bulabileceğinin altını çizdi.

Yaşanan bu saldırı, son yıllarda hayatımıza renk katan drone'larla ilgili güvenlik endişelerini de tekrar ortaya koymuş durumda. Bugüne kadar insansız hava araçlarıyla gerçekleşen en büyük saldırı olarak tarihe geçen olayın bir dönüm noktası olduğunu ifade eden uzmanlara göre, teknoloji şirketlerinin gelecekteki en büyük meydan okumalarından birinin de siber güvenlik çözümleri olacağının altını çiziyor.

Suudi Arabistan'da yaşanan saldırı, konunun önemini bir kez daha ortaya koyarken, devletler ve şirketler de olası drone saldırılarına yönelik projelerine son dönemde ağırlık vermiş durumda. Bu şirketlerin başında da başında da Deutsche Telekom ve onun kurumsal IT hizmeti sunan şirketi T-Systems var.