Ağustos 2018'de oyunun brüt geliri 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Aradan geçen bir yılın ardından bir yıl içindeki gelir tablosunun değişimi gerçekten de oldukça çarpıcı.

PUBG MOBILE LITE İÇİN HARİTA GÜNCELLEMESİ

PUBG MOBILE LITE'ın 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi. Güncellemenin gerçekleştirileceği bölgelerdeki Mobil oyuncular, artık mobil battle royale fenomeni olan PUBG MOBILE'ın daha hafif ve hızlı sürümü olan PUBG MOBILE LITE'ın yeni haritası Golden Woods'ta yepyeni mücadelelere girebilecek.

Golden Woods haritası, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı yaratıyor. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar sunan dar bir harita. Yeni Golden Woods haritasına ek olarak, PUBG MOBILE LITE 0.14.1 güncellemesi şunları içeriyor:

Yeni sezon - Yeni ve seviye düzenine göre ayarlanmış sezon, yeni ödüllerle geliyor ve 1 Ekim'de başlıyor.

Başarı sistemi - Görevler menüsündeki yeni mücadeleler oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini teste tabi tutmasını sağlıyor.

Unvan sistemi - Oyuncular, başarı kazanıp tecrübelerini artırdıkça yükselen seviyelerine yaraşır ödüller alıyor.

Yeni Arcade modu - Oyuncuların RPG-7 ile savaşabilecekleri özel bir savaş modu.

Güçlü teçhizatlar - PP-19 hafif makineli tüfek; QBZ ve QBU DMR tüfeklerini kullanmak artık mümkün.

Hızlı taşıtlar - Klasik PUBG aracı olan 4 tekerlekli UAZ, artık PUBG LITE için de kullanılabilir durumda.

(Hürriyet)