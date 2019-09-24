Video paylaşım devi YouTube video yayın tarihlerinin gösteriminin bozulduğunu ve sorunu çözmek için üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Kullanıcılar ilk aşamada YouTube'un tarih bilgisini sayfanın başka bir bölgesine sakladığını düşünse de, sorun aslında bir bug'dan kaynaklanıyordu. Tasarımdaki bir hata nedeniyle tarih bilgisi Like sayılarının altında kalıyordu.

SORUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

YouTube, videonun tarihini görmek isteyenlerin şimdilik tarayıcının boyutunu değiştirmek veya ekrana zoom-in zoom out yapmanın yeterli olduğunu duyurdu. Ancak bu sorunun çözümü için çalıştıklarını da vurguladılar.

Google şimdi video paylaşım uygulamasını güncelleyene kadar videoların tarihini görmekte biraz zorlanacağız gibi anlaşılıyor. (CNN Türk)