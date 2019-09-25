Korsana operasyon! Polis tarafından ele geçirildi

İtalya, Fransa, Hollanda ve Bulgaristan'da yapılan ortak operasyonla sistem çökertildi. Dünya genelinde IpTV satıcılarının kullandığı bu sistemin çökertilmesi ile birlikte yaklaşık 5 milyon kişinin de yayınının kesildiği tahmin ediliyor.

IİpTV yayınları Türkiye'de de binlerce kişi tarafından kullanılıyordu!

1.2 - 2 MİLYAR TL ARASI KAYIP OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Bu habere en çok Digiturk sevinmiştir. Sevinmekte haklılar, futboldan basketbola kadar birçok spor dalında yayınlar için büyük paralar ödeyen Digiturk'ün illegal yayınlar yüzünden yılda 1,2-2 milyar TL arası kaybı olduğu açıklanmıştı.

Taraftarlar, korsandan maç izlerken kendi takımına zarar verdiğinin de farkında değil! Digiturk'ün Süper Lig kulüplerine ödediği parada indirime gittiği unutulmasın!