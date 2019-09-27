Apple'ın en ünlü analisti Ming-Chi Kuo da bugün, Apple'ın 2020 yılında piyasaya süreceği iPhone modelleriyle ilgili bir rapor yayımladı. Kuo'ya göre Apple, 2020 model iPhone'larını paslanmaz çelik malzemeden üretecek. Ayrıca iPhone'lar, tasarımsal olarak günümüz iPhone modellerinden bir hayli uzak olacak.

Kuo'nun yayımladığı raporda yer alan en dikkat çekici bilgi, 2020 model iPhone'ların genel görünümleriyle ilgili. Kuo'ya, 2020 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinin genel tasarımının tüketicilere iPhone 4 modelini hatırlatacağını söyledi. Ayrıca Kuo'ya göre Apple, hafif kavisli ekran yapısından da vazgeçmeyecek. Ancak bu düşüncenin hayata geçirilmesi, o kadar da kolay olmayacakmış gibi görünüyor.

KUO BAŞKA TAHMİNLERDE DE BULUNMUŞTU

iPhone 4, tabiri caizse sandviç şeklindeydi. Bu yapının kavisli bir ekranla birleşiminden ortaya nasıl bir tasarımın çıkacağını şu an için söylemek, pek de mümkün görünmüyor. Ancak her şeye rağmen, iPhone 4'ün kenarlı yapısının günümüz teknolojileriyle birleşeceğinin düşünülmesi, heyecan verici bir gelişme.

Kuo, geçtiğimiz haziran ayında da 2020 model iPhone'larla ilgili bir rapor hazırlamış ve hazırladığı o raporda da 2020 model iPhone'ların boyutlarının 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç olacağını açıklamıştı. Ayrıca Kuo geçtiğimiz dönemlerde, 2020 model iPhone'ların 5G bağlantı desteğinin de olacağını söylemişti. Kuo'nun açıklamalarının doğruluğunu ise zaman gösterecek. (Webtekno)