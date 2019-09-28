26 Eylül tarihinde yaşanan 5.7 şiddetindeki depremden sonra, "99'daki gibi şiddetli bir deprem yaşanırsa ne yaparız?" soruları akla gelmeye başlandı. Olası bir enkaz altında kalma senaryosuna karşı akıllı telefonunuzla hayatta kalmanıza yarayacak bazı ipuçları veriyoruz.