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enkazında hayatınızı kurtaracak telefon kullanma rehberi!

TELEFONUNUZLA HAYATTA KALABİLİRSİNİZ!
28 Eylül 2019, Cumartesi Güncelleme : 16:45:15

26 Eylül tarihinde merkezi Silivri açıkları olarak tespit edilen 5.7 şiddetindeki depremin ardından Marmara bölgesinde yaşayan halk büyük bir panik yaşamaya başladı. Yaşanabilecek büyük bir sonrasında, enkaz altında kalma ihtimaline karşı nasıl hayatta kalınabilir? Akıllı cep telefonlarınızla küçük ama etkisi büyük olan hileleri sizler için derledik. Olası enkaz durumunda cep telefonunuzla hayatınızı nasıl kurtarabilirsiniz?

26 Eylül tarihinde yaşanan 5.7 şiddetindeki depremden sonra, "99'daki gibi şiddetli bir yaşanırsa ne yaparız?" soruları akla gelmeye başlandı. Olası bir enkaz altında kalma senaryosuna karşı akıllı telefonunuzla hayatta kalmanıza yarayacak bazı ipuçları veriyoruz.

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