26 Eylül tarihinde merkezi Silivri açıkları olarak tespit edilen 5.7 şiddetindeki depremin ardından Marmara bölgesinde yaşayan halk büyük bir panik yaşamaya başladı. Yaşanabilecek büyük bir deprem sonrasında, enkaz altında kalma ihtimaline karşı nasıl hayatta kalınabilir? Akıllı cep telefonlarınızla küçük ama etkisi büyük olan hileleri sizler için derledik. Olası enkaz durumunda cep telefonunuzla hayatınızı nasıl kurtarabilirsiniz?
26 Eylül tarihinde yaşanan 5.7 şiddetindeki depremden sonra, "99'daki gibi şiddetli bir deprem yaşanırsa ne yaparız?" soruları akla gelmeye başlandı. Olası bir enkaz altında kalma senaryosuna karşı akıllı telefonunuzla hayatta kalmanıza yarayacak bazı ipuçları veriyoruz.
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