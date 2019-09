245 bin oto yedek parça cebe girdi

Dünyayıcebe taşıyan teknolojiler ile hızla büyüyen e-ticaret sektörü, alışverişi her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bugün 60 milyar liralık hacme ulaşan sektör içerisindeki alışveriş siteleri de satış yaptıkları ürünlerde kategorileşmeye başladılar. Bunlardan biri olan ve sadece otomotiv yedek parça satışı yapan Aloparca.com, aylık 1,5 milyon ziyaretçisi ile kendi alanında en çok tercih edilen e-ticaret sitesi oldu. Yazılım altyapısı ve geniş ürün gamı ile dikkat çeken site, 48 farklı otomobil için sunduğu 245 bin yedek parçayı 'Aloparca' aplikasyonu ile cebe taşıdı. Büyük oranda geleneksel yöntemlerle ilerleyen, ancak son dönemde e-ticaretin de varlık göstermeye başladığı oto yedek parça sektöründe 2013 yılında Aloparca.com'u hayata geçiren Ebru Özülkü, "Artık insanlar ihtiyacı olana daha hızlı ve uygun bütçelerle ulaşmak istiyor. Bu noktada e-ticaret hızla yükselmeye devam ediyor. İnternetten alışveriş yapan kişi sayısının neredeyse 40 milyonu bulduğu, harcama miktarının ise 12 milyar dolara yaklaştığı günümüzde, bilgisayar dışında cepten alışveriş alışkanlığı da gün geçtikçe artıyor. Bu noktada Aloparca.com olarak Türkiye'de bir ilki hayata geçirdik. 100 binden fazla üyemiz ve 1,5 milyonu bulan ziyaretçilerimiz, App Store veya Google Play Store aracılığı ile artık 'Aloparca' aplikasyonu ile kolayca istedikleri yedek parçayı satın alabilecekler" dedi. Özülkü, "Çağrı merkezimiz bugün aylık 20 bin telefon alıyor. Aracı ile ilgili herhangi bir arıza veya servis desteği konusunda da bize ulaşıyor. Bu da bizde 'end to end' servis dediğimiz, yani aracın sahibinden alınarak her türlü ihtiyacının yapılması ve sahibine teslim edilmesini sağlayacak yeni bir hizmet fikrini doğurdu. Aracın yedek parçasının değiştirilmesi, bakımlarının yapılması gibi pek çok hizmet başlığını kapsayacak bu yeni ürün üstünde çalışıyoruz. Bir aplikasyon üstünden kişilerin kolayca bu hizmeti almalarını sağlayacağız" diye belirtti.