3 milyar dolarlık yeni bir teknoloji pazarı yolda

Yapılanaraştırmalara göre dünyada 2020 yılında 20 milyar internete bağlı cihazın olacağı düşünülüyor. Türkiye'de ise bu rakamın yaklaşık 200 milyonu bulacağının tahmin edildiğini belirten Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat, mevcut GSM sistemlerinin teknolojik ve yapısal olarak çok giremediği küçük boyutlu veri iletişimi ile çalışan sistemlerin oluşturduğu LPWAN (Low Power Wide Area Networks – Düşük enerji geniş alan ağ teknolojileri) pazarının, 3 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının öngörüldüğünü belirtiyor. LPWAN teknolojisinin detaylarına dair açıklama yapan Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat, "LPWAN teknolojileri, dünyada mevcut GSM sistemlerinin teknolojik ve yapısal olarak çok giremediği düşük miktarda veri iletişimi ile çalışan cihazların oluşturduğu bir pazara hitap eden yeni bir teknoloji grubu. 2020'de internete bağlanması beklenen 20 milyar cihazın yüzde 80'inden fazlası, bir ayda 2 MB'tan daha az veri aktarması yeterli olan cihazlar. Bu sistemler temel olarak düşük boyuttaki verileri, uzak mesafelerden ve az pil tüketecek şekilde internet ile buluşturacak şekilde dizayn edilmiş, kurulması ve kullanılması oldukça düşük maliyetli sistemler. LPWAN sistemlerinin ticari anlamda oluşturdukları yeni pazar işte bu kabiliyetler etrafında şekilleniyor" diye ifade etti. Polat, "Sistemlerin çok düşük maliyetle kurulması ve kullanılması, kullanılan radyo frekanslarının lisans gerektirmeyen frekanslarda olması çok sayıda özel şirketin ve kurumların bu sektörde 'servis sağlayıcı' konuma girebilmesini sağlıyor. Örneğin; bir elektrik dağıtım firması, yaşam alanlarındaki binaların çatılarına, bir A4 kağıt boyutundaki alıcı-verici donanımı kurup, şehir elektriğine bağlayarak, şehir içindeki sayaçları ve diğer altyapıları takip edebilir. Buradaki en önemli fark, sadece kendi ihtiyacını çözmüyor, aynı zamanda şehirdeki diğer firmaların IoT ihtiyaçlarına da çözüm sunabilir hale geliyor. Örneğin, LPWAN teknolojisi ile şehirde kurulan bu ağ sayesinde sayaçların uzaktan okunabildiği ve kontrol edilebildiği bir belediye düşünelim, aynı ağ üzerinden şehirdeki başka bir kargo şirketinin lojistik takip ihtiyacı yine bu ağ üzerinden giderilebiliyor" diye belirtti.