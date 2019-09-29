Türkiye'ninen büyük ambalaj üreticisi olan ve Avrupa'da da ilk üçte yer alan Sarten, yurtdışındaki üç fabrikasından biri olan Bulgaristan fabrikasından yakın Avrupa'ya ihracat gerçekleştiriyor. Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, Bulgaristan'da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70'ini Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi. Sarıbekir, Sarten'in kuruluşunun 50'inci yılı olan 2022 için 500 milyon dolarlık global ciro hedefi koyduklarını belirtti. Sarten'in bir aile şirketi olduğunu ve 1972 yılında Çorlu'da üretime başladığını söyleyen Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, gelinen noktada 3 bine yakın çalışanla Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi olarak 15 tanesi Türkiye'de 3 tanesi de yurtdışında olmak üzere 18 fabrika ile üretim yaptıklarını belirtti. Üretimlerinin yüzde 80'inin metal, yüzde 20'sinin de plastik ambalaj olduğunu ifade eden Sarıbekir, gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre ambalaj ürettiklerini kaydetti. En büyük cironun yüzde 50 ile gıda sektöründen geldiğini anlatan Sarıbekir, "Kendimizi ambalajın süpermarketi olarak tanımlıyoruz. Bir markete gittiğinizde görebileceğiniz her ürüne ambalaj üretiyoruz." dedi.Sarten'in son yıllarda ihracat performansında önemli bir artış olduğunu ve cironun yüzde 30'una ulaştığını anlatan Sarıbekir, "İhracatımızı yüzde 25'lerden yüzde 30'lara taşıdık. Meblağ olarak ise sene sonunda 120 milyon dolara ulaşacağımızı düşünüyoruz. İhracatımızı genellikle Avrupa'ya, Rusya ve çevresindeki ülkelere, Ortadoğu'ya ve Kuzey Afrika'ya yapıyoruz. Son dönemlerde ise Amerika'ya başladık. İhracatta özellikle gıda ve kozmetik alanında daha çok artış görüyoruz." dedi. Sarten olarak hedeflerini 'bölgesel bir ambalaj şirketi olmak' şeklinde belirlediklerini söyleyen Sarıbekir, yurtdışındaki fabrika yatırımlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. 200 kişi civarında bir istihdamın olduğu ve 30 milyon dolara yakın ciro yapan Bulgaristan'daki fabrikanın da yakın Avrupa için kritik bir üretim yeri olduğunu anlatan Sarıbekir, "Bulgaristan'da ağırlıklı olarak gıda sektörü için metal ambalajlar üretiyoruz. En önemli pazarlarımız ise Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkeler" dedi.