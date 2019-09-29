Dijital yatırımlar hayatı kolaylaştıracak

30 yıldan uzun süredir yolcular, seyahat danışmanları, arama motorları, tur operatörleri, havayolları, havaalanları, oteller ve demiryolları için teknolojik çözümler geliştiren Amadeus, insanların nasıl seyahat ettiğine ilişkin edindiği derin anlayışı tasarım becerisiyle birleştiriyor ve ihtiyaç duyulan en karmaşık, en güvenilir, en kritik sistemleri hayata geçiriyor. 190'dan fazla ülkede yılda 1,6 milyar insanı yerel seyahat sağlayıcılar ile bir araya getiren Amadeus, 70 ofiste 16 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Amadeus, AMS.MC adı altında İspanyol Borsasında listelenen bir IBEX 35 şirketidir. Amadeus'un Türkiye'deki operasyonlarının başında Europe Orta ve Güney Avrupa Online Satış Direktörü, Vekaleten Türkiye Genel Müdürü Eric Willems bulunuyor. Şirketin yeni yatırımları ile ilgili Willems şunları anlattı: "1987'de Air France, Lufthansa Iberia ve SAS ortaklığıyla kuruldu. O dönemde bu havayolları bilgisayar rezervasyon sistemlerine başladı. Fakat her havayolu kendine ait bir sistem kurmuştu. Bu şekilde olmazdı. Bir sistemden bütün havayollarına bağlamak gerekir. Amadeus böyle başladı. Başlarda sadece havayollarıydı daha sonra otel, araba, tren olarak büyüdük. Şimdi 190'dan fazla ülkede Amadeus olarak hizmet sunuyoruz. 19 binden fazla çalışanımız var. Amadeus Türkiye gibi seyahat acentelerine hizmet verenler var. 19'dan fazla Arge ofislerimiz var. Bu sene Amadeus'un Türkiye'deki 25. yılı olacak. Biz aslında son seyahat eden kişiye ya da gezgine ulaşmıyoruz. İnsanlar acentenin online sitesinden rezervasyon yaparken uçuş aradıklarında Amadeus'u görmüyorlar ama aslında arkada biz çalışıyoruz. Fakat bu teknolojiyi, hizmeti veren kişi biziz. Burada 40 kişilik bir ofisimiz var. Ankara'da 4 arkadaşımız var. Atatürk Havalimanı'ndaki serbest bölgede ayrı bir firma var. Biz oradaki bütün havayollarına bu alt yapıyı hazırlıyoruz. Amadeus olarak 2 farklı ofiste 300'ün üstünde çalışanımız var."