Üretimkapasitesi, çalışan sayısı, ihracat oranı ve Ar-Ge yatırımları açısından Türkiye'de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması olan Elektra Elektronik, 6 kıtada 60 ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor. 40 yıldır güçlü Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektöründeki ilklere ve öncü ürünlere imza atan Elektra Elektronik, "Atılım Yılı" ilan ettiği 2019 yılında İstanbul Esenyurt'taki mevcut fabrikasının kapasitesini iki katına çıkaracak bir yatırım gerçekleştiriyor. Yeni yatırımı ile Ar-Ge alanındaki çalışmalarını daha da genişleten şirket, TÜBİTAK ortaklı projelere de yoğunlaşmış durumda. ODTÜ ve YTÜ işbirliğiyle gerçekleştirdiği projelerden biri onaylanan, diğeri ise yazım sürecinde olan Elektra Elektronik, bu iki TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projesi ile sanayiüniversite işbirliği projelerini destekliyor. 2020 yılında Ar-Ge merkezi kurulum sürecini başlatmayı hedefleyen Elektra Elektronik, Almanya'da yer alan şirketi ve Çin ile Amerika'da konumlanan satış ofisleriyle yurt dışı faaliyetlerini genişleterek trafo ve elektronik ürünler alanında dünyanın tercih ettiği global bir Türk markası olma yolunda hızla ilerliyor. Elektra Elektronik; transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği alanındaki ileri teknoloji çözümleriyle yurt içinde ve yurt dışında inşaat, raylı sistemler, elektrik, elektronik, otomasyon, robotik ve denizcilik gibi pek çok farklı sektörde öne çıkıyor. 40 yıla yaklaşan köklü geçmişi boyunca yüksek teknoloji ile sektöründeki ilkleri ve öncü ürünleri üreten Elektra Elektronik'in 2010 yılından itibaren Ar-Ge'ye yaptığı yatırımları daha da arttığını belirten Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, şu bilgileri aktardı; "Türk mühendisler tarafından ülkemiz sınırları içinde tasarlanan ve üretilen yerli trafo ve elektronik ürünlerimizle iç piyasanın yanı sıra dünya genelinde de dev projelerde tercih ediliyoruz. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, İstanbul Yeni Havalimanı, hızlı tren projesi, Marmaray ve şehir hastaneleri; yurt dışında ise Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Rusya demir çelik fabrikaları gibi projelerde önemli bir oyuncu konumundayız."