Gıda zinciri girişimci arıyor

CHEFBörek, 2018'de Avcılar'da kurduğu Adana usülü su böreği fabrikası ile birlikte Beşiktaş'ta ilk perakende şubesini açtı. İlk etapta 10 franchise şubesi ile yılı kapattı ve yeni yılda ürün porföyünü değiştirerek sektöre yeni bir bakış açısı getirdi. 2019 yılında "Türkiye'de Börek Yeniden Yorumlanıyor!" mottosuyla birlikte Chef Börek, bünyesinde bulundurduğu börek çeşitleriyle Türkiye'nin en zengin tatlı ve kahvaltı menüsünü oluşturuyor. Adana böreğinin yanında boşnak böreği çeşitleri, boşnak mantısı, çeşitli börek sosları, dünya kahvaltı örnekleri, kahve çeşitleri, çay çeşitleri, taze içecekleri, yeni geliştirdİği çikolatalı soğuk baklava çeşitleri ve pasta çeşitleriyle birlikte Türkiye'de denenmemişi gerçekleştiriyor ve "Börek Restaurant & Cafe", konseptini hayata geçiriyor. Chef Börek bu yıl, güncellenen menüsü ile birlikte yıl sonu için hedeflediği 30 şube sayısına ikinci çeyrekte ulaştı ve sene sonu hedefini 40 şube olarak belirledi. 2020 yılında bu sayıya 60 şube daha ekleyerek 100 şube olmayı hedefliyor. Gelecek yıl planları arasında, 4 ülkede 20 şube ile hizmet vermeye başlamak bulunuyor. Chef Börek'te 30 bin TL franchise giriş bedeli talep ediliyor. Şubelerin toplam yatırım maliyeti ise 150 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor. Royalty bedeli alınmıyor. Şubeler için lokasyonun yoğun ve ulaşımın kolay olduğu yerler seçiliyor.