Girişimciler E-ticarette video ile fark yaratıyor

Onlinealışverişte ürünle alakalı sosyal medya videolarının satın alma kararında belirleyici rol oynadığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Google'ın son verilerine göre bir ürünü satın almadan önce o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkmış durumda. E-ticaret siteleri de bu trendi gördü ve artık kendi web siteleri üzerinden ürün inceleme videoları paylaşmaya başladılar" dedi. Videonun fotoğraf karşısında her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret sitelerinin video ekleme modülü ile kendi videolarını artık kendilerinin yapmaya başladığını söyledi. Video içeriklerin yazıya kıyasla çok daha kolay tüketilebildiğine de değinen Çiğdemli şunları aktardı:"Kurumsal firmalar artık ürünlerini sitede videolu içeriklerle sunmaya başladı. Özellikle giyim eşyası satan siteler bu trendin önünü açtı. Basit bir video ekleme modülü ile bunu yapmak mümkün. Bir model tarafından giyilen elbiselerin 5-10 saniyelik videoları, fotoğraftan veya yazılı açıklamalardan daha etkili oluyor. Fotoğraflar bazen hayal kırıklığına yol açabiliyor. Giysiler fotoğraftaki modelde göründüğü gibi görünmeyebiliyor. O nedenle videolu sunumlar özellikle kurumsal sitelerce daha çok tercih edilmeye başladı. Ürüne video ekleme modülü ile ürün detay sayfaları daha dinamik bir hal alıyor. Eklenen videolar ürün detay kısmında yer aldığı gibi anasayfa ve ürün liste sayfalarında da yer alabiliyor. Siteler satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili kısa ve eğlenceli videolar çekerek platformlarında da paylaşabilir."