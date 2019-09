Global estetik merkezi geliyor

Türkiye'nin önde gelen estetik merkezlerinden Be Aeshtetic, saç dökülmesini engelleyen dünyanın en iyi şampuanını üretmek için önemli bir işbirliği yaptı. Dünyanın perakende duayenleri arasında gösterilen Oren Revach ile yapılan işbirliği kapsamında, Çerkezköy'de 30 milyon TL yatırımla şampuan fabrikası kurulacak. Türkiye'nin dünyanın en büyük saç ekim merkezi olduğuna dikkat çeken Be Aeshtetic Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Aydın, "Her yıl binlerce kişi yurtdışından saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor. Ancak kendimize ait bir şampuan markamız yok. Türkiye'de kuracağımız fabrikada, saç dökülmesini engelleyen hatta dökülenlerin yerine saç çıkaran şampuan üreteceğiz. Üreteceğimiz bu şampuanı bütün dünyaya satacağız" dedi. Çerkezköy'de kurulacak fabrikada şampuanın yanında kaş ve kirpik serumu, takma tırnak ve parfüm de üretileceğini ifade eden Bilgehan Aydın, ilk aşamada 1000 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Be Aeshtetic ile Oren Revach arasında yapılan işbirliği şampuan fabrikasının yanında küresel estetik merkezi zincirleri açılmasını da içeriyor. İstanbul Nişantaşı'nda hayata geçirdikleri estetik merkezi konseptinin Türkiye'de başka örneği olmadığını vurgulayan Bilgehan Aydın şunları söyledi: "Kaş, tırnak, saç, diş hatta kıyafeti tek noktayı taşıdık. Yaptığımız işbirliği ile başta Los Angeles ve Paris olmak üzere dünyanın dört bir yanında medikal estetik zincirleri kuracağız. Marka ile 500 milyar dolara dayanan dünya estetik pazarında söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Estetik merkezlerinin de hayata geçmesiyle toplam çalışan sayımız küresel bazda 10 bine çıkacak."