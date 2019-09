‘Hareket ofiste’ ile 858 bin dolar cepte kalacak

TEKNOFEST Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde 1500 proje arasında ilk 100 proje arasına kalan "Hareket Ofiste" projesiyle çalışanların verimliliğinin yüzde 42 arttırılması hedefleniyor. Mezo Dijital tarafından geliştirilen proje hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, Türkiye'de ilk defa geliştirilen projeyle hareketsizlikle mücadele edecekler. "Hareket Ofiste" ile şirketler, iş verimsizliğinin bir yıllık maliyeti olan 858 bin doları çöpe atmaktan kurtaracaklar. 2. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 17 Eylül Salı günü Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Dünyanın ikinci büyük havacılık festivalinde, havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara kadar birçok teknolojinin sergilenirken aynı zamanda girişimcilerin de iş dünyasına katılmaları için Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde projeler yarışıyor. 16 Eylül Pazartesi günü elemelerin başladığı ve sonuçların yarışmada, uluslararası ve ulusal 1500 proje arasında ilk 100 proje arasına kalan projelerden biri de Mezo Dijital'in geliştirdiği "Hareket Ofiste" projesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmaya göre her yıl 2 milyon insanın hareketsizlik nedeniyle öldüğünü ve hareketsizliğin ölüme sebep olan 4. büyük faktör olduğunu göz önüne alarak bu projeyi geliştirdiklerini ifade eden Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, "Hareketsiz yaşam tarzı, başta kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite riskini iki katına çıkarıyor, kolon kanseri, yüksek tansiyon, osteoporoz, kolesterol, depresyon ve anksiyeteyi artırıyor. Dünyadaki insanların yüzde 60'ı-80'i hareketsiz yaşam tarzı sürüyor" derken, yapılan araştırmalar sonucunda 8 saatlik iş gününün yaklaşık 6 saatini oturarak geçiren ofis çalışanlarının yüzde 50'sinde boyun, bel ve omuz bölgelerinde sorun yaşadıklarını, yüzde 70'inin ise gün boyunca kendilerini yorgun hissettiklerini ifade ediyor.Dijital yaşamın giderek insanları daha da hareketsiz bir yaşama sevk ettiğini belirten Garakhanova, "Hareket Ofiste" projesiyle dijital yaşam ile hareketli yaşamı ortak bir potada erittiklerini ifade ediyor. Bütün meslek gruplarına uygun geliştirilen programa göre önce çalışanların vücut analizleri çıkarılıyor daha sonra uzman kadrolar eşliğinde kendilerine beslenme ve hareket programı çıkarılıyor. Çalışan bilgisayar başındayken, egzersiz saati geldiğinde bilgisayarda çıkan video ile birlikte egzersiz programlarını yapıyor. "Her gün sadece 6 dakikalık egzersiz ile dahi iş verimliliğini yüzde 42 oranında arttırmak mümkün. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 3 aylık hareket programı uygulayan çalışanların yüzde 53'ünün fiziksel aktivite seviyesinde ve yüzde 42'sinin de iş verimliliğinde artış gözlemledik" diyen Garakhanova, dünyada ve Türkiye'de şirketlerin çalışan verimliliğini arttırmak için diyetisyen, nefes terapisi, yoga, pilates, zumba gibi birçok aktivite düzenlediklerini ancak bunların devamlılığının sağlanamadığı için istenilen başarının elde edilemediğini belirtiyor.Dünyada sağlıklı yaşam bilincinin artmasının şirketlere "kurumsal wellness" kavramıyla yansıdığını sözlerine ekleyen Garakhanova, "Hareket Ofiste" projesinin genel olarak hareketsiz yaşam tarzı olan ofis çalışanlarının kendi ofislerinde harekete geçmelerini sağlamak ve hareketli yaşam tarzı alışkanlığı kazandırmak için yapılacak bir dizi uygulamayı içerdiğini ifade ediyor. "Türkiye'de hareketsiz yaşam tarzı sürenler nüfusun yüzde 75'ini oluşturuyor. Çalışan verimliliği, tüm şirketler için en önemli konuların başında yer alıyor. İş dünyasında "Presenteeism" olarak bilinen bu sorun, çalışanların küçük çaplı rahatsızlıkları nedeniyle şirkete verdikleri zararı ifade ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar en fazla sırt ağrısı çekiyor ve bu da iş verimliliklerini yüzde 6 oranında düşürüyor" diyen Dr. Nabat Garakhanova, bu durumun şirkete olan bir yıllık maliyetinin 858 bin dolar olduğunu söylerken, "Hareket Ofiste" projesi ile tüm şirketlerin bütçesine uygun harcamalarla büyük tasarruf ve çalışan verimliliğinde yaratacağı artışla şirketlerin daha büyük kazanç imkanı sunduklarını ifade ediyor.