Sağlık girişimleri ihracata odaklandı

Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçıları arasında yer alan Tanfer Sağlık Grubu yatırımlarını büyütüyor. Mecidiyeköy'de bulunan Kadıoğlu Hastanesi'ni devralan grup, Bodrum'da da yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Sağlık turizminin, Türkiye ekonomisi için en önemli konuların başında geldiğine işaret eden Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, 2023'teki 20 milyar dolarlık hedef için tamamen yerli sermayeli bir grup olarak kendilerinin de yeni yatırımlar yaptıklarını söyledi. Tanfer, "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren bir diş kliniği iken, artık yelpazemizi genişleterek bir sağlık grubu haline geliyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra hedefimiz ilk 50 arasına girmek." dedi. Nişantaşı'nda bir diş kliniği ve Levent'te estetik ve sağlık merkezi ile faaliyet gösteren grup, yatırımlarını büyütme kararı da aldı.