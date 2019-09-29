Teleperformance 2019 ilk yarı büyüme rakamlarını açıkladı

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde dünya lideri Teleperformance, 2019 yılı ilk yarısına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Şirket, 2019'un ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış ile 2,564 milyon avro ciro elde etti. Şirketin 2019 ilk yarı FAVÖK oranı ise 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 56,7 artarak yaklaşık 505 milyon avroya ulaştı. Teleperformance'ın net kârı, yüzde 18'lik bir artışla 145 milyon avro olarak gerçekleşti. Çok kanallı dışkaynak müşteri deneyimi yönetiminde dünya lideri Teleperformance, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10,4'lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Değişen kur oranlarının ve konsolide edilen yeni operasyonların olumlu etkisiyle bu rakam yüzde 23,9 olarak kaydedildi. Teleperformance'ın bu artışı, özellikle yılın ilk yarısında Temel Hizmetler (Core Services) ile Dijital Entegre İş Çözümleri'nde (DIBS) elde edilen başarıdan ve Özelleştirilmiş Hizmetler (Specialized Services) segmentinde tatmin edici bir seviyeye ulaşan büyüme oranlarından kaynaklandı. Şirket aynı zamanda 2019'un ilk altı ayında 12 bin 600 yeni iş istasyonunu faaliyete geçirerek dünya çapında genişlemeye devam etti. Yılın ilk üç ayındaki dinamik büyümenin ikinci çeyrekte hız kazandığını söyleyen Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO'su Daniel Julien, "Sağlıklı öngörülerimiz ışığında belirlediğimiz genişleme stratejimiz ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmaya dönük çalışmalarımız, 2019'un ilk yarısında bize bu başarıyı getirdi. Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEMEA), İbero-Latam ve Kuzey Amerika bölgelerinde yüksek ciro oranları elde ettik. Dijital dönüşümde öncü hizmetler ise, dünya çapında bizi farklılaştıran unsur oldu" dedi.