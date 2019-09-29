Yılınilk 7 ayında 2,7 milyar dolar ihracata imza atarak ekonomiye değer katmayı sürdüren iklimlendirme sektörü, Ekim ayında İstanbul TÜYAP'ta buluşacak. 2–5 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 14. Uluslararası "ISK-SODEX" Fuarı, AB ülkeleri başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma heyetlerini de yeni ticari işbirlikleri için Türkiye'deki üreticilerle bir araya getirecek.Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan iklimlendirme sektörünün dış pazarlarda ciddi bir rekabet üstünlüğü elde ettiğini belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, yabancı şirketlerin Türk firmalarla ticari bağlantılar kurma noktasında çok istekli olduklarını belirterek şunları söyledi: "Türkiye ile ekonomik işbirliği yapan herkes kazanır. Sektörün son yıllarda AR-GE ağırlıklı ileri teknoloji ürünlere odaklanması firmalara özellikle dış pazarlarda rekabet üstünlüğü kazandırırken, bu yatırımlar yabancıların da dikkatini çekiyor."