Sonyıllarda ilginin giderek arttığı, uluslararası başarı hikayelerinin oluşmaya başladığı, devletin de sağladığı teşviklerle buna katkı verdiği girişimcilik ekosistemine Türksat'dan da destek geldi. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, girişimcilerin projelerine başlarken veya devam eden işlerinde karşılaştıkları zorluklarla ilgili fikir ve tavsiye vermek üzere geliştirilen "Eksperin.com" platformu, Türksat'ın katkısıyla online danışmanlık hizmeti sunuyor. Girişimcilerin yaşadığı en önemli sorunlardan birinin, özellikle işin başında, projelerin hayata geçirilmesi aşamasında, karşılaşılan zorluklarla ilgili fikir, tavsiye, danışmanlık almak, soru sorarak konusunun uzmanı kişilere ulaşabilmek ve onların deneyiminden faydalanabilmek olduğunu gören Türksat, bu sorunu girişimciler için çözebilecek bir destek başlattı. Yalnızca Ankara Kalkınma Ajansının Proje Pazarı programlarında dereceye giren girişimcilere özel sunduğu bu hizmetin, ilerleyen dönemde tüm girişimcilerin kullanımına uygun hale getirilmesi planlanıyor. Girişimciler ve startup'lar, Eksperin. com hizmet sağlayıcısı tarafından kendilerine özel hazırlanan sayfa ile, teknolojiden, dijital pazarlamaya, vergi- muhasebeden, satış ve pazarlamaya, finanstan, yatırımcıya sunuma kadar ihtiyaç duyabileceği geniş bir yelpazede konusunda uzman kişilerden online randevu alıp görüşmeler gerçekleştirdi. TL/Dk üzerinden özel bir hat ve her görüşmeye özel oluşturulan bir şifre ile iki taraf, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde telefon yoluyla görüşmelerini gerçekleştirdi. Girişimciler, gerçekte dakika ücreti olan bu uzmanlarla, Türksat'ın desteği çerçevesinde, özel indirim kodları sayesinde toplamda 1.000 dakika ücretsiz şekilde danışmanlık aldı. Bu sayede girişimci ve startup'lar oturdukları yerden kolayca konusunda uzman bu kişilere bağlanarak sorularını sorabildi ve işlerini büyütebilmek için gerekli bilgileri aldı. Haberleşme ve bilgi teknolojisinin en iyi şekilde kullanımının kurumun misyonu olduğunu belirtilen Türksat yetkilileri, özellikle kişiye özel bilginin daha da değerli hale geldiğini belirterek, "Girişimcilerin veya şirketlerin işleriyle ilgili yaşadıkları problemleri anında çözebilecek bir teknolojiyle bunu gerçekleştirmiş olmak önemli" dedi.