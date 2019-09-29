Yerli ilaç şirketinden çevre ve insan sağlığına 110 milyon euroluk yatırım

YURTDIŞINDA

Sonyıllarda dünyanın da dikkatini çeken sağlık alanındaki teknolojiler yerli firmaların yatırımları ile daha da perçinleniyor. Bu kapsamda 110 milyon euroluk yatırımla Gebze OSB'de kurulan Onko & Koçsel İlaçları, Avrupa GMP belgesini tüm üretim hatlarıyla almayı başaran yüzde 100 yerli ilk Türk şirket olmayı başardı. Bu sayede 30'a yakın ülkeye ihracata başlayan firma, kullandığı teknoloji ile de dikkat çekiyor. Dünyadaki en yüksek üretim teknolojisi olan izolatörlü üretim teknolojisini ciddi bir yatırımla Türkiye'ye getirdiklerinden bahseden Onko Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuğçe Koç "Bu teknolojiyle hem çalışanlarımızın toksit maddelerle temasını kesmiş, hem bu maddelerin çevreye yayılarak zarar vermesini önlemiş hem de Amerika ve Avrupa gibi yüksek regülasyona sahip ülkelere Türkiye'den ilaç tedariği yapabilmenin önünü açmış oluyoruz" dedi. Türkiye'de var olmayan ilaçları ülkeye kazandırma misyonu ile 1987 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduklarını ve bugün hala bu kimliklerini koruduklarının altını çizen Tuğçe Koç, 2015 yılında faaliyete geçen Gebze OSB'deki 29 bin m2'lik üretim tesisinde non-sitotoksik ve sitotoksik üretimler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Tüm üretim hatları ile Avrupa GMP (İyi İmalat Uygulamaları) belgesine ve İzolatör (İzole edilmiş) teknolojisine sahip Türkiye'nin ilk ve tek ilaç fabrikası olduklarını vurgulayan Koç, "Onkoloji alanında ülkemizde bulunan ilaçların yüzde 95'i ithal olarak sağlanmaktadır. Sadece yüzde 5'lik bir yerli üretim tedariği bulunan böylesi niş bir alanda yerli üretim kapasitesini arttırarak dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bu alanda ülkemizin adını dünyaya duyurmak için kolları sıvadık. Dünyadaki en yüksek üretim teknolojisi olan izolatör sitemini ülkemize getirerek, Amerika ve Avrupa gibi yüksek regülasyona sahip ülkelere ülkemizden ilaç tedariği yapabiliyor olmak, en öncelikli hedeflerimizden biriydi. Bu da bize Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Onkolojide Yerli Yatırım Teşvik' ödülünü getirdi" diyerek konuştu.Genel anlamı ile ilaç endüstrisinde kullanılan ve dış ortama kapalı olan izolatör teknolojisinde alt yapı sistemlerinin de önemine vurgu yapan Koç, "Fabrikamızda iki ayrı üretim tesisimiz bulunmaktadır. Bu birimler havalandırma, su sistemi, ekipman ve alan olarak birbirinden tamamen bağımsız, günümüzün gereklilikleri doğrultusunda yüksek teknolojiye sahiptir. Şunu da belirtmeliyim ki; altyapı ve ekipmanın önemi kadar, kalifiye personel de çok önemli. Çalışanlarımızın yurtdışında işletme ve makine kullanım eğitimlerine katılmalarını sağladık. Kurulum safhasından bugüne kadar birlikte bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Türkiye'nin GMP belgeli ve izolatör teknolojisine sahip tek AR-GE merkezi 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Onko Koçsel İlaç Ar-Ge Merkezi, Türkiye'de GMP lisansı ile gerektiğinde ticari üretim yapabilen ve izolatör teknolojisini kullanan ilk onkolojik Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerle işbirliği yaptıklarından bahseden Tuğçe Koç, "Ar-Ge merkezimizde şimdiye kadar toplam 16 ürün geliştirdik" dedi. Koç ayrıca, hükümetin yerelleşme politikasına uyum sağlayarak imale geçirdikleri ürünler sayesinde yurt dışına olan bağımlılığı azaltarak, cari açığın kapatılmasına katkıda bulunduklarını belirtti.