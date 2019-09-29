Yerli oyun 100 milyon oyuncuya ulaşacak

Türkiye'nin dünya çapındaki oyuncu şirketi olma hedefiyle 7 yıl önce yola çıkan InGame Group, Türk mühendislerce tasarlanan yerli oyun Zula ile bugün Türkiye'de ve dünyada 26 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Merkezine oyunu değil, oyuncuyu alan ve yatırım hedeflerini buna göre planlayan InGame Group, bünyesindeki oyun sektörünün farklı alanlarında uzmanlaşan 4 şirketiyle yeni projeler üretmeye ve yatırımlar gerçekleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. InGame Group, 2012 yılında, iletişim, dijital eğlence ve finans sektörlerinde deneyim sahibi olan Türk yatırımcılar tarafından, milyonlarca oyuncuya içerik üreterek "Türkiye'nin dünya çapındaki oyuncu şirketi" olma hedefiyle çalışmalara başladı. 2014 yılından itibaren yeni yatırımcıların da desteğini alarak kuruluş sürecini tamamladı. InGame Group CEO'su Alpay Alptekin, o dönemde Türkiye'de oyuncu anlamında ciddi bir potansiyel olmasına rağmen, bu topraklardan çıkıp dünyada fenomen haline gelecek bir oyun eksikliği bulunduğunu belirterek, "InGame Group olarak yola çıkarken bir numaralı hedefimiz, bir Türk oyun markasını dünyanın farklı yerlerindeki milyonlarca oyuncu ile buluşturmaktı. Ne mutlu bize ki bu hedefe oldukça kısa bir sürede ulaştık" diye konuştu.