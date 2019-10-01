NASA, özellikle Mars'ın zorlu hava koşullarına dayanıklı ve her yere girip çıkan yeni bir araç için düğmeye bastı. Var olan uzay araçlarıyla uzun yıllardır faydalanan NASA'nın Shapeshifter adını verdiği bu özel robotlar ise son teknolojinin sunacağı yepyeni bir çözüm olacak. İlk etapta Mars'ta keşif yapması beklenen bu özel robotların gelecekte ise Satürn'ün uydusu Titan başta olmak üzere pek çok uydu ve gezegende kullanılması bekleniyor. Bunda en önemli etken ise Shapeshifter'ların şekil değiştirebilen bir yapıya sahip olacak olması.

BİRDEN FAZLA ROBOT VAR

Shapeshifter, aslında tek bir robotu ifade etmiyor. Aksine birden fazla robotun kümelenerek ortaya farklı bir tasarım çıkarması esasına dayanıyor. Shapeshifter, kendi aralarında kombinasyonları kurarken, kimi zaman parçalarına ayrılarak küçülecek ve her yere sığacak, kimi zamanda daha hızlı yol kat etmek için çapını büyüterek efektif hareket edecek. Diğer bir deyişle şekil değiştirebilen yapısı, farklı şartlara göre Shapeshifter'ı diğer uzay araçlarından bir adım öteye taşıyacak.

Üzeri göllerle kaplı olan Titan başta olmak üzere farklı atmosfer şartlarına uygun olarak tasarlanan bu özel robotlar, bir gök cismini en ince detayına kadar keşfedebilecek özeliklere sahip. Henüz geliştirilme aşamasında olan Shapeshifter'ın ilk olarak Titan'a yollanması bekleniyor. (Hürriyet)