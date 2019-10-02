Kirin A1 işlemci ile dijital ses işleme tekniklerini yüksek hassasiyetli sürücü ile eşleştiren FreeBuds 3; basit ve sabit bağlantı, ultra düşük gecikme süresi ve gürültü konrolü özellikleri ile dikkatleri çekmekte. Ayrıca IFA 2019 etkinliğinde tanıtılan bu modelin tam 11 yayından 'IFA 2019'un En İyisi' ödülünü aldığını belirtelim. Dünyanın ilk Bluetooth 5.1 destekli giyilebilir işlemcisi olan Kirin A1, bu noktada akıllı uyarlanabilen frekans atlama teknolojileri ile de öne çıkıyor.

KULAKLIKLARIN HER BİRİNDE 30 MAH KAPASİTESİNDE BATARYA VAR

Kulaklıkların her biri 30 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Bununla birlikte taşıma çantası ise 410 mAh batarya tarafından destekleniyor. Taşıma çantası USB-C kablolu şarj ile 6W, kablosuz şarj ile 2W hızlarında şarj olabilmekte. Taşıma çantasının kablolu şarjı yaklaşık bir saat sürerken, kulaklıkların da şarjı yaklaşık bir saat sürmekte.

Kulaklıklar tek şarjla dört saat müzik çalabiliyorken, kutunun içerisinde ortalama beş şarjlık bir güç desteği de bulunuyor. Bu şekilde teorik olarak kağıt üzerinde 24 saate kadar müzik dinleme imkanına sahip olacaksınız.

Kulaklıkların yaklaşık ağırlığı 4,5 gram iken, taşıma çantasının yaklaşık ağırlığı ise 48 gram olarak belirtiliyor.

Şirketin resmi sayfasında açıklanan detaylara göre kutudan kulaklıklar, taşıma çantası, USB-C kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. Bu içeriğin bölgesel ve kampanyalara bağlı olarak değişebileceğini belirtelim.

HUAWEI FREEBUDS 3 TÜRKİYE FİYATI VE TARİHİ NEDİR?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre FreeBuds 3, Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak. Şu an için yeni modelin fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte FreeBuds 3 modelinin siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satılacağını belirtelim. (Tamindir)