Battle Royale oyunu bildiğiniz gibi mobil tarafta rekor üstüne rekor kırıyor. Masaüstü tarafında kan kaybediyor olsa da yine de en çok oynanan oyunlar arasında yer alan PUBG, oyuncuları çoklu platform desteği ile oyun alanında tutmayı hedefliyor. Bu hamle kapsamında oyun, PlayStation 4 ve Xbox One'daki platformlar arası oyunu desteklemek için yeni bir güncelleme yayınladı.

GÜNCELLEME YAYINLANDI

PUBG için resmi olarak yayınlanan 4.3 güncellemesi nihayet oyuna platformlar arası bir oyun deneyimi getiriyor. Oyun, Xbox One ile PlayStation 4 kullanıcılarını birbirine karşı savaşmaya davet ediyor.

Oyuna katılan konsol oyuncuları rakipleriyle eşleşmek için havuz benzeri bir oyun alanında toplanıyor. Buradan, kullanıcının hangi platforma bağlı olduğu bilgisine göre, Xbox veya PS4 platformlarıyla savaş alanına katılabiliyorlar.

Yeni özelliğin sunulduğu güncellemeyle beraber bir de oyuncuları her maçta hayatta kalma becerileri için ödüllendiren Survival Mastery isminde yeni bir ilerleme yöntemi getiriyor.

Hayatta Kalma Ustalığı, Silah Ustalığı gibi yeteneklerin bulunduğu bu ilerleme özelliği aslında oyuncunun hikayesi diyebiliriz. Oyuncunun kendi yeteneklerini tanımasına imkan sağlayan bu özellik, her maç sonundaki başarıya göre oyuncuyu ödüllendirir. Oyuncu, yeteneğinin hangi yönde olduğunu bu değerlendirme sonucunda görebilir. (Shiftdelete)