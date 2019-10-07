Sosyal medya şirketleri kullanıcıları daha çok uygulama içerisinde tutabilmek için çeşitli yollar deniyor. Bir süredir yeni özellikler üzerinde çalışmalar yürüten ekip bu sefer de Grup Hikayeleri ile karşımıza çıktı. İlk günkü popülerliğini tekrar kazanmaya çalışan şirket geçtiğimiz günlerde Threads adlı uygulamasını duyurmuştu. Yeni hamleler ile rakiplerine karşı üstünlüğünü tekrar kazanmaya çalışan şirket kullanıcı odaklı geliştirmelere devam ediyor.