Instagram'a 'Grup Hikayeleri' özelliği geliyor! Kan kaybeden Instagram'ın yeni özelliği hakkındaki detaylar...
Adını son zamanlarda skandallarla duymaya alıştığımız Facebook eski günlerine dönebilmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle Amerika pazarında Instagram uygulamasının diğer sosyal medya uygulamalarına oranla kullanımının düşmesi yeniliklerin kısa sürede ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşte detaylar...
Sosyal medya şirketleri kullanıcıları daha çok uygulama içerisinde tutabilmek için çeşitli yollar deniyor. Bir süredir yeni özellikler üzerinde çalışmalar yürüten ekip bu sefer de Grup Hikayeleri ile karşımıza çıktı. İlk günkü popülerliğini tekrar kazanmaya çalışan şirket geçtiğimiz günlerde Threads adlı uygulamasını duyurmuştu. Yeni hamleler ile rakiplerine karşı üstünlüğünü tekrar kazanmaya çalışan şirket kullanıcı odaklı geliştirmelere devam ediyor.
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