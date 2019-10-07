Intel'le ilgili fotoğraf ortalığı karıştırdı! Twitter'da paylaşılan görselle birlikte...

Oyunlarda da kendisini göstermesi beklenen grafik kartı, grafik işleme konusunda hesaplamalar yapan Xe tabanlı süper bilgisayarlara da yardımcı olacak. Intel Xe donanımının 7 nm mimarlili Intel işlemcilerde yer alması bekleniyor.

12. nesil grafik mimarisini temsil eden Xe, iki farklı model ile kullanıcıların karşısına çıkacak. İlk model, kullanıcılar için optimize edilmiş bir yapıda olacak. Diğer model ise veri merkezlerinin kullanacağı şekilde tasarlanacak. Yeni grafik kartı, bu bağlamda, iki farklı mikro mimari vasıtasıyla sahalara giriş yapacak.

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ŞİFRELİ MESAJ

Bekleyenleri heyecanlandıran ve tartışmalara yol açan paylaşımda özel bir fotoğraf dikkat çekiyor. Raja Koduri'ye ait olan Tesla Model S'in arka plakasında bazı bilgiler yer alıyor. Göze çarpan ilk mesaj olan "THINKXE", Xe modelini vurguluyor.

Intel'in önceki açıklamaları göz önüne alındığında plakanın üzerinde yer alan 2020 ibaresi de sürpriz değil. Şifreli mesajlar vermeyi sevmesiyle bilinen Intel, daha önce Coffee Lake model işlemcisini bir kahve bardağının üzerinde yazan bilgilerle, gizli bir şekilde, duyurmuştu ve o bilgiler doğru çıkmıştı.

Plakadaki parçalar birleştirildiği takdirde Intel Xe çıkış tarihi adına elde edilen bilginin Haziran 2020 olduğu ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu tarih, önceden de duyulmuştu ancak böylesine bir şifreleme yöntemi ile birinci ağızdan söylenmemişti. (Shiftdelete)