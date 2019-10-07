MecaTech Systems isimli şirketin, Samsung Galaxy S11 kamera modülü için geliştirdiği test yuvasının fotoğrafı internete sızdırıldı. Yapılan bu testin, nihai kullanımdan önceki son test olduğu biliniyor. Ortaya çıkan fotoğraftaki kameranın Galaxy S11 ailesine ait olduğu şimdiden konuşulmaya başlandı.

KAMERANIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Daha önce çıkan haberler baktığımızda, Galaxy S11 modelinde dörtlü kamera kurulumunun kullanılacağı ve ana kameranın 100 Megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyordu. Telefonun 5 kata kadar optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olacağı da biliniyor. Ek olarak telefonun kamerasında nesnenin kimyasal bileşimini kızılötesi ışıkla analiz etmek için spektrometrenin yer alacağını da söyleyelim. Spektrometrenin çalışma prensibi ise şu şekilde olacak: İlk olarak nesne, bileşimini öğrenebilmek adına kızılötesi ışık ile aydınlatılacak. Geri tepme enerji dalgası ile bu değer ortaya çıkacak. Bu özellik, kullanıcıların cildindeki nem içeriğinden şeker, yağ ve diğer besin değerlerine kadar her şeyi ölçmelerine izin verebilecek.

Samsung kısa süre önce de spektrometrelerin mobil cihazlara entegre edilmesi için bir patent almıştı. Bu patent de Galaxy S11'de pektrometre kullanılma ihtimalini yükseltiyor.

Galaxy S11'in diğer özelliklerine baktığımızda, telefonun Infiniti-O ekran ile geleceğini söyleyebiliriz. Tahminler 12 GB RAM ve Snapdragon 865 işlemcinin de bu telefonda kullanılacağı yönünde. (Shiftdelete)