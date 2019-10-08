İlk olarak WWDC 2019 konferansında görücüye çıkan macOS Catalina güncellemesinde dikkat çeken yenilik iTunes yazılımının emekliye ayrılması oldu. Onun yerine Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV olarak 3 yeni yazılım geliyor.

Sürümde diğer bir yenilik Sidecar. Sidecar, iPad modellerinin Mac cihazları için ek bir ekran olarak ve desteklenen Mac uygulamalarında yüksek hassasiyet sunan bir çizim tableti olarak kullanılmasına olanak veriyor. Böylece, kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar işlerini iki ekrana yayabiliyorlar. Ayrıca, stylus kalemle veri girişini destekleyen tüm Mac uygulamalarında Apple Pencil ile eşleştirdikleri iPad'lerini çizim yapmak veya yazı yazmak için kullanabiliyorlar.

MACOS CATALINA BAŞKA NELER SUNUYOR?

macOS Catalina'daki Gatekeeper, tüm uygulamaları bilinen güvenlik sorunlarına karşı kontrol ediyor ve tüm uygulamaların kullanıcı belgelerine erişmeden önce izin istemesini zorunlu tutuyor. Approve with Apple Watch (Apple Watch ile onaylama) özelliği ile kullanıcılar, güvenlikle ilgili birçok doğrulama talebine Apple Watch'larındaki yan düğmeye basarak onay verebiliyorlar.

Yeni Find My Mac (Cihazımı Bul) uygulaması ile kayıp veya çalınmış bir Mac'in konumu, Mac offline olduğunda bile diğer Apple cihazları üzerinden güvenli ve anonim bir şekilde sahibine iletilebiliyor.

macOS Catalina'daki Gatekeeper, tüm uygulamaları bilinen güvenlik sorunlarına karşı kontrol ediyor ve tüm uygulamaların kullanıcı belgelerine erişmeden önce izin istemesini zorunlu tutuyor. Approve with Apple Watch (Apple Watch ile onaylama) özelliği ile kullanıcılar, güvenlikle ilgili birçok doğrulama talebine Apple Watch'larındaki yan düğmeye basarak onay verebiliyorlar.

Yeni Find My Mac (Cihazımı Bul) uygulaması ile kayıp veya çalınmış bir Mac'in konumu, Mac offline olduğunda bile diğer Apple cihazları üzerinden güvenli ve anonim bir şekilde sahibine iletilebiliyor.

Mac Catalyst ise iPad uygulamalarının macOS platformuna aktarılmasını sağlayacak Project Catalyst temeline dayanıyor. Başlangıçta Twitter, TripIt, Post-It, GoodNotes ve Jira gibi uygulamalar macOS platformunda kullanılabilecek. Diğer taraftan widget eklentilerinin yer aldığı 14 yıllık Dashboard alanı da tarih olmuş durumda. macoS Catalina sürümü 2012 ve sonrasındaki tüm Mac modelleri ile uyumlu. (Donanımhaber)