Facebook, Google uygulamaları dışında 5 milyar kilometre taşına ulaşan ilk uygulama oldu. Sosyal medya platformu beş yıl önce de 1 milyar indirme sayısını geride bırakmış ve yine bunu başaran ilk uygulama (Google dışında) olma başarısı göstermişti.

ÖNCEDEN YÜKLÜ OLARAK GELİYOR!

Yüksek indirme sayısı şüphesiz ki Facebook'un popülaritesine bağlı ancak bunda şirketin Huawei, LG, Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ile yaptığı anlaşmanın payı da var. Zira Facebook uygulaması bu markaların cihazlarında önceden yüklü olarak geliyor. (Donanımhaber)

Facebook nasıl yönetiliyor? Facebook nasıl çalışıyor?