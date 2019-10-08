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5 milyardan fazla indirildi

FACEBOOK UYGULAMASI 5 MİLYARDAN FAZLA İNDİRİLDİ
8 Ekim 2019, Salı Güncelleme : 15:15:36

Facebook, 'da 5 milyar indirme sayısını geride bıraktı. Şimdiye kadar bu barajı sadece Google Play, Google Haritalar, Google Drive gibi cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelen Google uygulamaları aşabilmişti.

Facebook, Google uygulamaları dışında 5 milyar kilometre taşına ulaşan ilk uygulama oldu. Sosyal medya platformu beş yıl önce de 1 milyar indirme sayısını geride bırakmış ve yine bunu başaran ilk uygulama (Google dışında) olma başarısı göstermişti.

ÖNCEDEN YÜKLÜ OLARAK GELİYOR!

Yüksek indirme sayısı şüphesiz ki Facebook'un popülaritesine bağlı ancak bunda şirketin Huawei, LG, Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ile yaptığı anlaşmanın payı da var. Zira Facebook uygulaması bu markaların cihazlarında önceden yüklü olarak geliyor. (Donanımhaber)

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