WhatsApp'ta yenilikler arka arkaya geliyor. Son günlerde yeni özellikleriyle sıklıkla gündemi meşgul eden WhatsApp'ta büyük bir değişiklik gerçekleşti. Uzun zamandan beridir kullanıcıların şikayet ettiği bir nokta vardı. WhatsApp geliştiricileri kullanıcıları dinledi ve şikayet edilen nokta için kolları sıvadı. Yeni güncelleme WhatsApp kullanıcılarını oldukça sevindirecek! İşte konu hakkındaki detaylar...
2014'te Facebook tarafından satın alınan WhatsApp her geçen gün daha yetenekli hale geliyor. Kullanım deneyimi daha akıcı hale getiriliyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma gelen güncelleme ile gündemde.