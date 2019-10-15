Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir karanlık mod üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Karanlık modun yayınlanmasıyla birlikte özelliğin, uygulamanın en popüler özelliklerinden biri olması bekleniyor. Ancak geliştiriciler şu an için, karanlık mod özelliğinin kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıklamadılar.