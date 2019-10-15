WhatsApp'ın karanlık modu veya halk arasında siyah yapma özelliği yılan hikayesine döndü. Bir yıldan beridir merakla beklenen ve bir türlü yayınlanmayan WhatsApp karanlık moduna ait yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Karanlık mod beta 2.19.294 güncellemesiyle yeniden karşımıza çıktı. İşte detaylar...
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir karanlık mod üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Karanlık modun yayınlanmasıyla birlikte özelliğin, uygulamanın en popüler özelliklerinden biri olması bekleniyor. Ancak geliştiriciler şu an için, karanlık mod özelliğinin kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıklamadılar.
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