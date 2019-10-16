Google, 3 Eylül tarihinde Android 10'u yayınladı. İlk aşamada Pixel serisi Android 10 güncellemesini aldı. Samsung, LG, Xiaomi gibi Android telefon üreticilerinin cihazlarına ise Android 10 yavaş yavaş geliyor. Sonuç olarak Android 10 tüm cihazlar için çıkmamışken, Google'dan bomba açıklama geldi. Mountain View merkezli teknoloji devi Android 11 için çalışmalara başladığını duyurdu.
Google'ın eski Android sürümlerinde tatlı isimlerini kullanması eğlenceli olmasının yanında sürekli kafa karıştırmaktaydı. L ve R harfleri bazı dillerde konuşulduğunda ayırt edilemekte olduğu için Android'in sürümleri de çok fazla anlaşılamamaktaydı ve ayrıca bazı ülkelerde tatlıların tadı sevilmemekteydi.
Artık yeni Android sürümleri sayılar ile adlandırılacak ve kolayca anlaşılacak. Şirket yaptığı açıklamada, küresel bir işletim sistemi olan Android'in sürüm adlarının dünyadaki herkes için net ve anlaşılır olmasının önemli olduğunu söyledi.
Yarışmacı soruyu yanlış okuyunca Google da bilemedi
YENİ ÖZELLİKLER BELLİ Mİ?
Bir sonraki Android sürümü Android 11 olarak adlandırılacak. Android 11'in gelecek sene Eylül ayında duyurulacağını söyleniyor. Android 11 ile birlikte hayatımıza hangi yeniliklerin geleceği henüz bilinmiyor. Google sadece bir sonraki Android sürümünün Android 11 olacağını açıkladı. Android 11 hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. (Tamindir)