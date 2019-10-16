Google'ın eski Android sürümlerinde tatlı isimlerini kullanması eğlenceli olmasının yanında sürekli kafa karıştırmaktaydı. L ve R harfleri bazı dillerde konuşulduğunda ayırt edilemekte olduğu için Android'in sürümleri de çok fazla anlaşılamamaktaydı ve ayrıca bazı ülkelerde tatlıların tadı sevilmemekteydi.

Artık yeni Android sürümleri sayılar ile adlandırılacak ve kolayca anlaşılacak. Şirket yaptığı açıklamada, küresel bir işletim sistemi olan Android'in sürüm adlarının dünyadaki herkes için net ve anlaşılır olmasının önemli olduğunu söyledi.

Yarışmacı soruyu yanlış okuyunca Google da bilemedi

YENİ ÖZELLİKLER BELLİ Mİ?

Bir sonraki Android sürümü Android 11 olarak adlandırılacak. Android 11'in gelecek sene Eylül ayında duyurulacağını söyleniyor. Android 11 ile birlikte hayatımıza hangi yeniliklerin geleceği henüz bilinmiyor. Google sadece bir sonraki Android sürümünün Android 11 olacağını açıkladı. Android 11 hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. (Tamindir)