iOS ve iPadOS 13.2 çalışmalarına devam eden Apple, aynı zamanda 13.1 sürümündeki hataları düzeltmek için de güncellemelerine devam ediyor. Eylül ayında kullanıma başlanan iOS 13 bu son gücellemeyle toplamda 4. kez güncellendi.

iOS 13.1.3 DÜZELTİLEN SORUNLAR

-iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir

-Gelen bir arama için aygıtın çalmasını veya titreşmesini engelleyebilen bir sorunu düzeltir

-Yaz saati uygulaması ayarlandıktan sonra Sağlık uygulamasında verilerin doğru şekilde görüntülenemediği bir sorunu çözer

-Mail'de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer

-iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer

-Apple Watch'un başarıyla eşlenmesine engel olabilen bir sorunu düzeltir

-Apple Watch'ta bildirimlerin alınamadığı bir sorunu çözer

-Bazı araçlarda Bluetooth bağlantısının kesilebildiği bir sorunu düzeltir

-Game Center'i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir.

-Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliğini iyileştirir

iPADOS 13.1.3 DÜZELTİLEN SORUNLAR

-Mail'de bir toplantı davetinin açılmasını engelleyebilen bir sorunu çözer

-iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra Sesli Not kayıtlarının indirilemediği bir sorunu düzeltir

-iCloud yedeklemesinden geri yüklendikten sonra uygulamaların indirilemediği bir sorunu çözer

-Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliğini iyileştirir

-Game Center'i kullanan uygulamalarda başlatma performansını düzeltir.

Güncelleme alan iPhone'lar ise şu şekilde:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE

(Donanımhaber)