Riot Games yeni oyunu ile ilgili bazı bilgileri paylaştı ancak ismini henüz vermedi. Proje A kod adıyla duyurulan oyun Taktiksel Nişancı Oyunu olarak karşımıza çıkacak. Rekabet ahlakını korumak, düşük ping, erişilebilir kare hızı ve hilelere karşı önlem konularına odaklanan şirket, bunun için teknik ekibe önem verdiğini açıkladı.

EKİPTE TECRÜBELİ İSİMLER YER ALIYOR

Riot Games'in yeni oyun için oluşturduğu ekipte CS:GO, Call of Duty, Halo ve Destiny gibi oyunlarda yer almış, harita ve çok oyunculu oyun tasarımcıları ile nişancı çatısı altındaki, geniş ölçekli alt oyun türlerinde yer almış sanatçılar, mühendisler, kalite analistleri ve yapımcılar yer alıyor.

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Ekibin başında ise Anna Donlon yer alıyor. Deneyimli oyun geliştiricilerinden oluşan bir ekibe liderlik eden Donlon, oyunun yönetiminden ve yapım sürecinden sorumlu. Donlon'un daha önce Call of Duty: Black Ops 1 & 2 de dahil olmak üzere farklı oyunlarda kıdemli yapımcılık görevini üstlendiğini belirtelim.

Proje A hakkındaki detaylı bilgiler için 2020 yılını beklemek gerekiyor. Oyun aynı yıl piyasaya sürülecek. (Shiftdelete)