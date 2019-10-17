Fortnite'a 'balık tutma' özelliği geldi!

2017 yılında piyasaya sürülen ve PUBG'nin en büyük rakibi olarak bilinen Fortnite, geçtiğimiz günlerde 10. sezonunun sonuna gelerek bir devri noktaladı. Geliştirici şirket hazırladığı bir canlı yayınla Fortnite'ın haritasını büyük bir karadelik tarafından yutturdu ve bir süre boyunca da hizmet vermedi. Ancak Fortnite, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından büyük bir güncellemeyle geri döndü.

Getirilen güncellemeyle birlikte Fortnite'ın ismi değişti. Bundan sonra oyunseverler, Fortnite: Chapter 2 ismiyle oyuna giriş yapacaklar. Ayrıca oyunun haritası da baştan aşağı yenilendi ve bu yenilikler kapsamında oyunculara, yeni ve farklı bir Fortnite deneyimi sunulacak. Fortnite: Chapter 2'nin haritasında yer alan en ilginç yenilik ise sulak alanlar ve bu alanlarda bulunan balıklardı.

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ŞAŞKINLIK YAŞATTI

Oyunseverler, Fortnite: Chapter 2'nin bu ilginç özelliğini gördükleri ilk anda büyük bir şaşkınlıkla karşıladılar. Haklılar da sonuçta Fortnite, bir hayatta kalma oyunu ve özellikle de Solo modunda oynuyorsanız, etrafınızdaki herkesi düşman olarak algılamanız gerekiyor. Ancak böyle bir oyunda bir göletin başına toplanıp balık tutmaya çalışmak, çok da akıl karı bir şey gibi görünmüyor.

Bu göletten tutulan balıklar, oyuncuları iyileştirmek için kullanılabiliyor. Ancak bu durum bile Fortnite'ın bu mantıkta bir yenilik getirmesini tam olarak açıklamıyor. Çünkü balık tutmayı merak eden oyunseverler bu gölete geliyorlar ve yan yana durup balık tutuyorlar. Fortnite'ın bu yeni özelliği, canlı yayın yapan oyuncuların dikkatlerinden de kaçmadı.

Pek çok yayıncı, Fortnite'ın yeni halinin eskisine oranla bir hayli farklı olduğunu söylüyorlar. Kimi yayıncılar haritanın yeni halini severken kimi yayıncılar ise eski haritanın daha iyi olduğunu söylüyor. Elbette bu durum insanların kişisel zevkinden kaynaklanıyor ancak Fortnite, bunca yenilikle oyundaki heyecanı biraz daha artırmış gibi görünüyor. (Webtekno)