Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri 2 yıl önce ürettikleri "Munzur" adlı elektrikli otomobilin ardından çalışmalarına devam ederek, daha az yakıt tüketimi olan bir başka araç daha tasarladı. Öğrenciler, 4 aylık çalışmanın ardından 350 kilogram ağırlığında, 2 kişilik "Hızır" adlı elektrikli araç yapmayı başardı.

Hızır Aleyhisselam'dan esinlenerek "Hızır" adı verilen elektrikli araç, tek şarj ile 200 kilometre mesafe kat edip saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor.

17 kişilik bir ekip tarafından üretilen "yakıt cimrisi" Hızır, 1 lira 2 kuruşluk yakıt harcayarak 100 kilometre yol alabiliyor.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yapılan "Munzur" isimli elektrikli otomobille yarışlara katıldıklarını ve başarılı sonuçlar almalarına rağmen mesafe ve hız anlamında istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Yarışların ardından yeni bir otomobil yapma kararı aldıklarını ve 4 aylık çalışmayla "Hızır" adını verdikleri elektrikli otomobili tasarladıklarını anlatan Zengin, bu aracın "Munzur"a göre 22 kilometre daha fazla hız yapabildiğini ve tek şarjla 200 kilometre yol katettiğini söyledi.

Zengin, projeye valilik ve üniversitenin yanı sıra hayırsever iş insanlarının da destek verdiğini belirterek, "Biz elektrikli araç teknolojisini, gerek ilimizde gerek ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Fosil yakıtlar dünyada terk edilmeye doğru gidiyor ve yenilenebilir enerji kaynakları son derece revaçta. Biz de üniversitemiz olarak gençlerimize imkan verilirse neler yapabileceklerini göstermek anlamında, Hızır isimli aracımızı 4 aylık laboratuvar çalışması sonucunda 17 kişilik ekiple tamamladık." dedi.

Elektrikli otomobile yakıt koymaya çalışan kadını görenler gözlerine inanamadı

"TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK ARACI"

Aracın yaklaşık 53 bin liraya mal olduğunu dile getiren Zengin, şunları söyledi:

"Hızır'da öncelikli hedefimiz tek şarjla daha uzun mesafelere gitmekti. Daha önceki aracımızla tek şarjda 130 kilometre mesafe yapılabilirken yeni aracımızda ise 200 kilometre mesafeye ulaşabiliyoruz. Hızır'ın temel amaçlardan biri de yakıt sarfiyatı yönündeydi. Daha önceki aracımızda, 2017 yılında, 100 kilometrede 1,3 lira yakıt sarfiyatımız söz konusuydu. Bu yıl yaptığımız Hızır ise 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş yakıt sarf ediyor. Bu anlamda aracımızın performansı ve ekonomikliği gayet üst düzeyde. Munzur Üniversitesi olarak tamamen kendi laboratuvarlarımızda, kendi akademik kadromuz ve öğrencilerimizle ürettiğimiz bu araç, 1 lira 2 kuruş yakıt sarfiyatıyla Türkiye'nin en ekonomik, bütçeyi yormayan aracıdır."

Zengin, aracı geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Nasıl ki gelişmiş ülkelerde Almanya'nın Mercedes'i ve BMW'si, İtalya'nın Porsche'si varsa Tunceli'nin de artık kendi ürettiği Hızır markası var. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.