Ardı arkası kesilmeyen güncellemeleriyle kafaları karıştan Apple, bugün ise iOS 13.2'nin 3. betasını yayınlayarak yeni bir güncellemeye daha imza atmış oldu. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan genel olarak hata düzeltmelerini ele alan bu güncellemenin içeriğine yakından bakalım.

İlk defa temmuz ayında karşımıza çıkan iOS'a özel 60 adet yeni emoji, iOS 13.2'nin 2. betasının yanı sıra bu sürümde de bizleri bekleyen bir yenilik oluyor. Bu sürümün belki de en önemli sayılabilecek hata düzeltmesi ise Deep Fusion fotoğrafçılık teknolojisinde yapılmış olabilir. Uygulanan hata gidermeleriyle orta ışıkta çekilmiş fotoğraflardaki netlik farkının şaşırtıcı olduğu belirtiliyor.

Yapı numarası '17B5077a' ile görüntülenen ve yaklaşık 223 MB boyutunda olan bu güncelleme henüz yayınlandığı için güncellemenin ne tür yeniliklere odaklandığı şimdilik bilmiyoruz. Bu noktada Apple'ın güncelleme notlarını beklemek en doğru tercih olacaktır. Eğer güncellemeyi hangi cihazların alacağını merak ediyorsanız da güncellemeyi alacak cihazların bir listesini aşağıda bulabilirsiniz.

iOS 13.2 güncellemesini alacak iPhone modelleri:

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone 11

-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone 6s

-iPhone 6s Plus

-iPhone SE

iPadOS 13.2 güncellemesini alacak iPad modelleri:

-12,9 inç 3. nesil iPad Pro

-12,9 inç 2. nesil iPad Pro 2nd

-12,9 inç 1. nesil iPad Pro

-10,5 inç iPad Pro

-9,7 inç iPad Pro

-3. nesil iPad Air

-iPad Air 2

-6. nesil iPad

-5. nesil iPad

-5. nesil iPad mini

-iPad mini 4

Genel olarak hata düzeltmelerine odaklı olduğu bilinen bu betayı indirmek için bir iOS geliştiricisi olmanız gerekiyor. Eğer bir Apple geliştiriciyseniz ve bu güncellemeyi indirmek istiyorsanız da yapmanız gereken şey bu adımları takip etmek olacaktır: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle. Son olarak bu güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızı yedeklemenizi tavsiye ederiz. (Webtekno)