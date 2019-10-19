Bu sorunun merkezinde ekran koruyucular var. Jel temelli bazı ekran korucular ile parmak izi kaydedildiğinde aslında sizin parmak iziniz değil, ekran koruyucunun üzerindeki desen cihaz tarafından kayıt altına alınıyor.

SAMSUNG PARMAK İZİ SORUNU İÇİN İLK GÜNCELLEMEYİ YAYINLADI

Ekran koruyucunun cam üzerine tam oturmaması bu soruna neden olurken, cihaz her türlü parmak izi ile açılmaya başlıyor. Çünkü, yukarıda belirttiğimiz gibi kullanıcının parmak izini değil ekran koruyucunun desenini kaydediyor.

Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile en kısa sürede yayınlayacağı güncellemenin bu sorunu çözeceğini belirtmişti. Samsung'un parmak izi güncellemesi yayınladığı ilk cihaz Galaxy S10 5G modeli oldu.

Güncelleme sonrasında güvenlik açığının giderildiği ve bu ekran koruyucuların kullanılmaya devam edilebileceği belirtiliyor. Ancak, o zamana kadar Galaxy S10 ve Note 10 sahiplerine bu ekran koruyucuları kullanmaması söyleniyor.

Ekran koruyucu takılıyken parmak izini kaydedenlerin bunları silmesi tavsiye ediliyor. (Shiftdelete)