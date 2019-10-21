NASA tarafından yapılan açıklamada, YAP481394 2006 SF6 adı verilen asteroidin 21 Kasım günü saatte yaklaşık 29.000 kilometre hızla Dünya'ya yakın mesafeden geçeceği açıklandı. 650 metre genişliğinde olduğu belirtilen kaya kütlesi, en tehlikeli asteroid sınıfı olan Apollo asteroit grubunda yer alıyor.

YAP481394 2006 SF6 adlı asteroidin, Yarkovsky etkisi ile Dünya'ya daha yakın bir mesafeden geçebileceği belirtiliyor. Güneş tarafından yayılan radyasyonla asteroidin yörüngesinin değişmesine Yarkovsky etkisi deniyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 35 metreden büyük asteroidlerin küçük bir şehir veya kasaba için tehdit olabileceğini ve 481394 2006 SF6 asteroidinin 650 metre çapıyla ciddi tehlike oluşturabileceğini belirtiliyor.

Ayrıca, devasa uzay taşının henüz Torino ölçeğinde sıralanmadığını da ekledi.