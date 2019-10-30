Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2, geçtiğimiz ay yayınlanan watchOS 6'nın ilk sürümünden mahrum bırakılmıştı. O dönemde bir açıklama yapan Apple, bu modellerin güncellemesi için sonbaharı işaret etmişti. Bu noktada son güncellemeyi Apple Watch Series 1, 2, 3, 4 ve 5 için yayınlayan Apple, sözünü tutmuşa benziyor.

Eski Apple Watch modellerinde de çalışmasının yanı sıra watchOS 6.1; AirPods Pro desteği, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor. Geliştiriciler ayrıca güncellemenin yayınlanan son betasında Apple Watch Series 5'in pil ömrünün de arttığını belirtmişlerdi. watchOS 6 sürümüyle birlikte Apple Watch'lar; Hesap Makinesi, Sesli Notlar ve Sesli Kitaplar dâhil olmak üzere pek çok yeni uygulamaya sahip olmuşlardı. Bu noktada watchOS 6'yı alamayan Apple Watch Series 1 ve 2, watchOS 6.1 sayesinde bu uygulamalara ve Apple Watch uygulama mağazasına kavuştu.

Apple, iPhone veya iOS 13 kullanıcısı olmayan müşterileri için de yeni bir watchOS güncellemesi yayınladı. watchOS 5.3.3 olarak adlandırılan bu sürümün, iOS 13 çalıştırabilen bir iPhone'u olmayan ve bu nedenle watchOS 6'ya güncelleme yapamayan kullanıcılara yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

MACOS CATALINA 10.15.1 GÜNCELLEMESİ NELER İÇERİYOR?

macOS Catalina 10.15.1, macOS'a gelen oldukça önemli bir güncelleştirme. Yeni sürümle birlikte Mac bilgisayarlara iOS 13.2 ile gelen yeni emoji karakterleri, AirPods Pro için destek ve Siri için güvenlik kontrolleri geliyor. Getirilen güvenlik kontrolleri sayesinde Mac kullanıcıları, Siri kayıtlarını Apple ile paylaşmalarını engelleyebilecekler.

Yeni sürümle birlikte AirPlay 2 için de destek geliyor. Bunun yanında HomeKit Secure Video ve HomeKit aksesuarlarına da ayrı destek getiriliyor. Tabii son iOS sürümüyle gelen 457 cinsiyetsiz emoji tasarımı da macOS'a eklenen yenilik arasında yer alıyor.

macOS Catalina 10.15.1 güncellemesi, yeniliklerle birlikte beraberinde önemli geliştirmeleri ve düzeltmeleri de getiriyor. Artık Fotoğraflar uygulamasında dosya isimlerini görebileceksiniz. Bunun yanında Mesajlar uygulamasında yaşanan bildirim sorunu da ortadan kaldırıldı. Ayrıca Kişiler uygulamasını başlattığınızda son açtığınız kişiyle karşılaşma sorunu da çözüldü. Güncellemeyle birlikte macOS Catalina'nın gelmesiyle ortadan kalkan iTunes'un kütüphanesini Music, Podcasts ve TV uygulamalarına geçirme deneyimi de iyileştirildi.

Apple, bundan bir hafta önce macOS Catalina için 19A603 sürüm güncellemesini getirmişti. Son gelen güncellemeyle birlikte düşük disk alanı olan Mac'lerde kurulum güvenliği artırılmış ve kurulum sırasında çıkan sorunlar ortadan kaldırılmıştı. Bununla birlikte çoklu iCloud hesabı eklendiğinde şart ve koşulları kabul etmenizi önleyen sorun da çözülmüş, Apple Arcade oyunlarını oynarken Game Center verilerinin kaydedilme güvenliği de artırılmıştı. Bu ufak güncellemeden sonra gelen büyük güncellemeyle birçok sorunu düzeltilen yeni macOS Catalina sürümüyle işletim sistemi, kullanıcıların birçok sıkıntısını giderecek gibi duruyor. (Webtekno)