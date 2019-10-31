Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kablosuz Ağların Geleceği ve 5G" etkinliğinde yaptığı konuşmada, siber güvenliğin artık milli güvenliğin bir parçası ve milletlerin refahını etkileyen büyük bir faktör haline geldiğini söyledi.

Çoğu ülkede kara, deniz, hava ve uzayın yanı sıra siber uzayın da artık askeri bir harekat alanı olarak görüldüğünü dile getiren Karagözoğlu, "Dünyadaki gelişmelerle birlikte biz de bilgi teknolojileri alanında yerli ve milli çözümleri geliştiren, üreten, ihraç eden ve kendine yeten bir Türkiye olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Karagözoğlu, 5G altyapısının taşıyacağı veri yükü ve birbirine bağlayacağı kişi ve nesne sayısı göz önüne alındığında, ülkelerin siber casusluk ve siber saldırı gibi tehditlere daha fazla maruz kalacağını belirterek, siber güvenlik söz konusu olduğunda doğru bilgiye ulaşmanın ve bu bilgiyi yerinde, zamanında ve doğru kişiyle ya da kurumla paylaşmanın önemine işaret etti.

"YERLİLEŞME İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasındaki en önemli unsurun yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi ve kullanılması olduğunu dile getiren Karagözoğlu, "Kurum olarak, değerleri milyon dolarlarla ifade edilebilecek projeleri kendi kaynaklarımızla geliştirerek yerli ve milli üretime destek oluyoruz." dedi.

Karagözoğlu, bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının güvenliğini tam anlamıyla sağlamak için söz konusu altyapıda kullanılan ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sadece siber güvenlik alanında değil, hizmet sunumunda kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin de yerlileştirilmesi için adeta seferberlik başlatmış durumdayız. Bunun hukuki altyapısını oluşturarak, ULAK ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi çalışmalarına destek olarak, 5G vadisi açık test sahaları oluşturarak, üniversitelerimizle iş birliği içinde belirli alanlarda yüksek lisans programlarıyla üretim çalışmalarına destek olarak ürünlerimizi yerlileştirmeye çalışıyoruz."

"TAŞINAN VERİNİN ARTMASI NEDENİYLE DAHA ETKİLİ DDOS SALDIRILARI YAPILIYOR"

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka da iletişim hızının artması ve kablosuz ağ teknolojilerinin gelişmesinin siber güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini söyledi.

Şıvka, "Taşınan verinin artması nedeniyle daha etkili DDoS saldırıları yapılıyor. İnternete bağlı cihazların artmasıyla potansiyel hedef sayısının da artması, mevcut güvenlik altyapısının yeni teknolojilere uyumu sürecinde oluşabilecek açıklıklar, kablosuz ağ altyapısı ve GSM teknolojisi, aslında bu alandaki açığı kapatmamız için bize büyük fırsatlar sunuyor." dedi.