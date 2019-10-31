Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp, son güncellemesi ile birlikte büyük bir değişikliğe imza atıyor. Gelen güncelleme ile birlikte "son görülme" özelliği kaldırılacağı iddia edilen uygulama kullanıcıları ikiye böldü. Arama motorlarında "Whatsapp son görülme özelliği kalktı mı?" araması yapan kullanıcılar konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki Whatsapp son görülme neden yok? İşte bilgiler

SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİNİ KALDIRAN YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI MI?

Whatsapp'ta son görülme özelliğinin kaldırılması sosyal medya devi Twitter'ın gündeminde ilk sırada yer aldı. Uygulamanın son güncellemesi hem dünyada hem de ülkemizde TT oldu.

Whatsapp'ın 'son görülme' özelliğinin kaldırıldığı güncelleme sürümü henüz yayınlanmadı. Son güncellemenin kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar, yeni sürümü yüklemeleriyle birlikte Whatsapp'taki son görülme özelliğine veda edecek.

Bu özelliğin kaldırılması sosyal medyayı ikiye böldü. Haber, bazı kullanıcıları mutlu ederken, bazıları yeni güncellemeye tepki gösterdi.